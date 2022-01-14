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Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая 2021 года

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с 4 мая 2021 года - данные торгов.

Теги
Россия
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3600 пунктов
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