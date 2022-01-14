Специалисты заменили и построили более 60 км трубопроводов в Екатеринбурге в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Специалисты по итогам 2021 года заменили и построили более 60 км водопроводно-канализационных сетей в Екатеринбурге, что на 10% больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе к коммуникациям подключили более 80 новых объектов, сообщили в пятницу в пресс-службе городского МУП "Водоканал".

"В 2021 году в Екатеринбурге обновлено 60,1 км водопроводно-канализационных сетей, из них 60% - капитально отремонтированные трубопроводы, 40% - новые сети для строящихся объектов. Благодаря выполненным работам МУП "Водоканал" Екатеринбурга зафиксировало снижение аварийности на сетях холодного водоснабжения на 8%", - говорится в сообщении. В 2020 году было переложено 54,5 км сетей.

В пресс-службе отметили, что 60% работ составило обновление изношенных и аварийных участков сети в рамках производственной программы. Всего по программе было заменено 25,6 км водопроводных и 10 км канализационных сетей. Наибольшее количество отремонтированных сетей находятся в крупнейших по численности жителей и занимаемой площади Орджоникидзевском и Чкаловском районах.

Строительство новых сетей в 2021 году в основном было сконцентрировано в южной части города. Среди них - коммуникации ко второй очереди строительства ЖК "Светлый", крупнейшему хлебозаводу области "Смак" на Кольцовском тракте, индустриальному "Про-бизнес парку" в районе ЕКАД, строящимся жилым комплексам в квартале улиц Московская - Авиационная. Всего подключили почти 80 новых объектов. По инвестиционной программе МУП "Водоканал" Екатеринбурга было построено 14,5 км сетей водоснабжения и 10 км водоотведения.

"Каждый 10-й километр труб обновлялся высокотехнологичным способом бестраншейной укладки, который позволяет, не нарушая городского благоустройства и не создавая дополнительных неудобств жителям, произвести восстановление труб", - отметили в компании.

Как ранее сообщал ТАСС замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Рубцов, в Свердловской области в замене нуждаются 5,3 тыс. из 12,8 тыс. км сетей водоснабжения и 3,5 тыс. из 6,8 тыс. км сетей водоотведения. Проблема ветхих сетей актуальна, в частности, для Екатеринбурга, где из-за высокого износа сетей неоднократно происходили коммунальные аварии, из-за которых под асфальт проваливались автомобили с пассажирами.