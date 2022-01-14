FT: Google приобретет нынешнее офисное здание в Лондоне за $1 млрд

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Google потратит $1 млрд на приобретение нынешнего офисного здания в центре Лондона в дополнение к строящейся неподалеку штаб-квартире этой технологической компании из США. Google делает ставку на возвращение в офис сотрудников с удаленной работы из-за пандемии. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

Расширение присутствия в Лондоне, который Google рассматривает в качестве одного из лучших мест в мире для работы, позволит разместить в Соединенном Королевстве более 10 тыс. сотрудников. В настоящее время в Великобритании на Google работают 6,4 тыс. человек.

"Нам выпала честь работать в королевстве почти 20 лет, и приобретение девелоперского комплекса Central Saint Giles отражает нашу неизменную приверженность содействию росту и успеху страны", - заявила финансовый директор владельца Google - корпорации Alphabet Рут Порат.

Google планирует переоборудовать здание, создав конференц-залы для гибридной работы, а также большее пространство для отдельных сотрудников, в том числе на открытом воздухе.

По словам главы британского Минфина Риши Сунака, инвестиции американской компании "укрепляют статус Великобритании как ведущего мирового технологического центра".

В декабре Google объявила о том, что откладывает планы возвращения в офис своих сотрудников на фоне растущей обеспокоенности по поводу распространения омикрон-штамма. Одновременно корпорация потребовала от сотрудников до 18 января пройти вакцинацию, назвав ее необходимой для "поддержания безопасности персонала и продолжения рабочего процесса".