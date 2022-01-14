На Ставрополье в 2022 году построят и отремонтируют около 100 больниц и поликлиник

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Власти Ставрополья в 2022 году по программе модернизации первичного звена здравоохранения отремонтируют порядка 100 медицинских объектов. Также в больницы поступит более 80 медицинских автомобилей, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

"В 2022 году в рамках программы планируется построить 23 и капитально отремонтировать 75 объектов здравоохранения. Также уже к апрелю текущего года в больницы края поступит 81 медицинский автомобиль. Произведена закупка 10 единиц тяжелого оборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году на реализацию программы модернизации первичного звена здравоохранения было направлено более 2,6 млрд рублей. По итогам 2021 года капитально отремонтированы 104 медицинских объекта, построены здания 26 учреждений отрасли. Также приобретено 162 автомобиля и 10 единиц медоборудования.

"Глава края Владимир Владимиров поставил задачу до конца декабря завершить все подготовительные процедуры для реализации программы и в 2023 году. Для этого, в частности, предстоит подготовить проектно-сметную документацию на строительство 19 и капитальный ремонт 85 объектов. Владимиров также поручил в ходе выполнения программы предусматривать обновление мебели в медицинских учреждениях, где был проведен капитальный ремонт", - сказано в пресс-релизе.