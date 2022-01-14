Участники рынка в России готовят запуск мультибрендовых "темных" кухонь ресторанов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Новые стартапы готовят запуск на рынке мультибрендовых "темных" кухонь (или дарк китчен) сразу для нескольких брендов ресторанов. Об этом в ходе Гайдаровского форума сообщила генеральный директор KFC в России и СНГ Раиса Полякова.

"Одно из направлений, которое в будущем мы рассматриваем, это темные кухни. Есть компании, которые работали в сфере агрегации, они предлагают ресторанным брендам создавать мультибрендовые "темные" кухни", - сказала Полякова в ходе сессии "Изменение потребительского поведения после пандемии".

Она пояснила, что для ресторанов всегда остаются потребители, которые пока не охвачены ни традиционным рестораном, ни доставкой.

По словам Поляковой, уже создаются компании на уровне стартапов, которые планируют организовывать такие мультибрендовые "темные" кухни.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.