Тюменская таможня в 2021 году выявила в 10 раз больше товаров с нарушениями маркировки

ТЮМЕНЬ, 14 января. /ТАСС/. Мобильные группы тюменской таможни за 2021 год выявили в 10 раз больше товаров с нарушениями маркировки, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил в ходе работы мобильных групп тюменской таможни начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Тюменской таможни Александр Решетников.

"По сравнению с 2020 годом в 2021 году на 63% выросло количество выявленных транспортных средств (ТС) с нарушениями (2020 год - 185 ТС, 2021 г. - 303 ТС), на 86 % увеличилось весовое количество выявленных товаров с нарушениями (2020 - 2575 тонн, 2021 - 4813 тонн), в 10 раз (на 1030%) больше выявлено товаров с нарушениями обязательной маркировки (2020 - 29 тыс. единиц, 2021 - 335 тыс. единиц)", - сказал он.

Решетников отметил, что чаще всего нелегально в Тюменскую область завозят товары народного потребления: одежду, сумки, автозапчасти, различные аксессуары.

Суммарно с момента создания мобильных групп в 2018 году должностные лица отдела выявили и уничтожили примерно 180 тонн санкционной продукции, вывели из оборота свыше 365 тыс. единиц товаров с нарушениями требований обязательной маркировки товаров и техрегламентов и более 475 тыс. единиц контрафактных товаров, также было изъято свыше 129 тыс. пачек сигарет и 480 кг насвая.