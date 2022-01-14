Профицит внешней торговли России в январе - ноябре вырос в 1,8 раза

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Положительное сальдо внешней торговли России в январе - ноябре 2021 года составило $170,1 млрд, что на 83,1% (или на $77,2 млрд) больше показателя за аналогичный период 2020 года, говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт товаров из РФ в отчетном периоде сложился на уровне $436,5 млрд, увеличившись на 44,4% в годовом выражении. Объем импорта вырос на 27,2% и составил $266,5 млрд.

Таким образом, внешнеторговый оборот РФ в январе - ноябре 2021 года увеличился на 37,3%, до $703 млрд.

Основой российского экспорта за отчетный период традиционно являлись топливно-энергетические товары, доля которых в товарной структуре экспорта составила 54,2% (в январе - ноябре 2020 года - 50,4%). В товарной структуре импорта наибольшую долю составляли машины и оборудование - 49,3% (в январе - ноябре 2020 года - 47,5%).

Согласно данным ФТС, в страновой структуре внешней торговли РФ на долю ЕС в январе - ноябре 2021 года приходилось 35,9% российского товарооборота (в январе - ноябре 2020 года - 33,9%), на страны СНГ - 12,3% (13%), на страны ЕАЭС - 8,9% (9,1%), на страны АТЭС - 33,5% (34%).

Основные торговые партнеры РФ

Основными торговыми партнерами России за отчетный период среди стран дальнего зарубежья были: Китай, товарооборот с которым составил $126,1 млрд (+35,1% к январю - ноябрю 2020 года), Германия - $51,4 млрд (+37,3%), Нидерланды - $41,8 млрд (+62,8%), США - $31,2 млрд (+43,6%), Турция - $28,9 млрд (+53,5%), Италия - $27,5 млрд (+53,8%), Республика Корея - $26,5 млрд (+53%), Великобритания - $24,2 млрд (-0,8%), Польша - $19,9 млрд (+53,4%), Франция - $19,6 млрд (+70,6%).