Расписки TCS снижаются более чем на 8%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 8,2% и достигла отметки 5 350 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:29 мск.

К 14:53 мск котировки замедлили падение до 7,95% и торговались на уровне 5 369 рублей за бумагу.

Таким образом, расписки TCS возглавляют список дневных аутсайдеров на Мосбирже.

ТСS Group - головная структура Тинькофф банка. 12 января 2022 года стало известно, что ТСS Group приобрела долю в швейцарском сервисе в сфере криптоактивов Aximetria, а также в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE.