{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Расписки TCS снижаются более чем на 8%

Расписки возглавили список дневных аутсайдеров на Мосбирже

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Стоимость глобальных депозитарных расписок (ГДР) TCS Group в ходе торгов на Московской бирже снижалась на 8,2% и достигла отметки 5 350 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 14:29 мск.

К 14:53 мск котировки замедлили падение до 7,95% и торговались на уровне 5 369 рублей за бумагу.

Таким образом, расписки TCS возглавляют список дневных аутсайдеров на Мосбирже.

ТСS Group - головная структура Тинькофф банка. 12 января 2022 года стало известно, что ТСS Group приобрела долю в швейцарском сервисе в сфере криптоактивов Aximetria, а также в рамках процесса международной экспансии создала в Сингапуре компанию Tinkoff Global PTE.

Теги
Россия
Китайская железная дорога сняла ограничение на прием грузов
Читать полностью