Грузооборот морских портов России в 2021 году вырос на 1,7%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам 2021 г. увеличился на 1,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 835,2 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 2%, до 412,8 млн тонн, наливных грузов - на 1,5%, до 422,4 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 1,9%, до 256,8 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,4%, до 114,3 млн тонн. Грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 4,7%, до 252,8 млн тонн (перевалка сухих грузов выросла на 4,8%, до 118,2 млн тонн, наливных - на 4,6%, до 134,6 млн тонн).

Грузооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 0,6% и составил 224,3 млн тонн. В то же время грузооборот портов Арктического бассейна сократился на 1,9%, до 94,3 млн тонн. Перевалка грузов в портах Каспийского бассейна составила 7 млн тонн (-14%).

Как отметил Росморречфлот, в сравнении с 2019 годом, последним годом непрерывного более чем 20-летнего роста в этом секторе, грузооборот морских портов РФ все еще не преодолел негативный эффект "пандемического" 2020 г., запомнившегося спадом в мировой экономике и в мировой транспортной логистике.