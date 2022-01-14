"Черкизово" в 2021 году увеличило экспортные продажи на 7%

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Агрохолдинг "Черкизово" в 2021 году нарастил объем экспортных продаж, по предварительным данным, на 7% по сравнению с показателем за 2020 год, до 88 тыс. тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

"Группа "Черкизово" подвела предварительные итоги экспортных операций за 2021 год. Общие отгрузки компании за рубеж ожидаются на уровне 88 тысяч тонн, что примерно на 7% выше объемов 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в "Черкизово", основная часть экспорта компании, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо птицы - около 63 тыс. тонн, или более 70% от всех поставок на иностранные рынки. Главным внешним рынком для птицеводческой продукции "Черкизово" по-прежнему остается Китай (более 32 тыс. тонн), куда поставляются в основном куриные лапы, крылья и другие части курицы. В прошлом году компания также нарастила отгрузки мяса птицы в страны СНГ, наладила регулярные поставки на перспективный рынок Саудовской Аравии, расширила поставки в страны Африки.

Как отметили в компании, основным драйвером роста экспорта для группы "Черкизово" стало мясо индейки: по итогам прошлого года отгрузки увеличились в 2,7 раза, до 6 тыс. тонн. Такой результат объясняется началом поставок индейки на рынок Китая, куда за прошлый год было экспортировано более 2 тыс. тонн. Вторым по величине экспортным рынком для производимой компанией индейки стал Бенин - более 1,5 тыс. тонн.

По итогам 2021 года группа "Черкизово" также экспортировала 13 тыс. тонн свинины. Основной объем поставок - более 10 тыс. тонн - пришелся на страны СНГ. В прошлом году у компании на 25 %, до 6,5 тыс. тонн, выросли зарубежные поставки готовой к употреблению продукции (колбасы, полуфабрикаты). Основными странами-импортерами стали Казахстан (более 3 тыс. тонн) и Азербайджан (около 2 тыс. тонн).

В компании подчеркнули, что особенностью экспортных продаж группы "Черкизово" в 2021 году стало то, что в денежном выражении они выросли существеннее, чем в натуральном. Общая выручка от экспорта по итогам года превысила 12 млрд рублей, что на 26% больше показателя 2020 года. Так, продажи индейки в деньгах увеличились в 3,8 раза, готовой к употреблению продукции - на 49%, курицы - на 20%, свинины - на 5%.

"Такая разница с физическими объемами объясняется, прежде всего, тем, что в течение года компания смещала фокус в сторону экспорта более маржинальной продукции с высокой степенью переработки. В частности, в страны Средней Азии мы начали поставлять наггетсы для местных ресторанов и куриную разделку для сетевой розницы", - поясняет директор по экспорту ТД "Черкизово" Елена Вольгушева, слова которой приводятся в сообщении.

В 2021 году география экспорта группы "Черкизово" расширилась за счет шести новых стран - это Либерия, Монголия, Конго, Сербия, Таджикистан и Экваториальная Гвинея. Таким образом, общее количество экспортных рынков компании выросло до 21.

Об агрохолдинге

"Черкизово" - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Среди брендов компании - "Петелинка", "Куриное царство" и "Моссельпром".

Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО за девять месяцев 2021 года выросла на 24% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 15,9 млрд рублей.