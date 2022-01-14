Силуанов заявил, что федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федеральный бюджет России в 2022 году будет исполнен с профицитом, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК в рамках Гайдаровского форума.

"Мы вышли на сбалансированный бюджет. В этом году рассчитываем на профицитный бюджет", - сказал он.

План по заимствованиям

Россия не планирует пересматривать план по заимствованиям в 3,3 триллиона рублей в 2022 году, на данный момент такой необходимости нет, заявил глава Минфина.

"Сумма заимствований где-то у нас в этом году чуть больше трех триллионов, 3,3 триллиона [рублей], если быть точнее. <…> Будем ли мы корректировать объемы заимствований - пока здесь нет такой необходимости, основная часть заимствований - это внутренние заимствования, мы предусмотрели часть в бюджете - частичный, конечно, выход на внешние рынки, небольшой объем, но будем смотреть как будет развиваться ситуация на внешних рынках", - сказал он.

ФНБ

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам прошлого года будет пополнен на 3,1 трлн рублей, сообщил глава Минфина.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей", - сказал он.