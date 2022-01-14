В Дагестане более 350 улиц отремонтировано по проекту "Мой Дагестан - мои дороги"

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. Более 350 улиц отремонтировано в Дагестане по проекту "Мой Дагестан - мои дороги" в 2021 году. Ремонтные работы проходили в 153 населенных пунктах, сообщил в пятницу на своей странице в Instagram врио первого заместителя председателя правительства региона Батыр Эмеев.

"В 2021 году в Дагестане в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги" отремонтировано 355 улиц общей протяженностью 183 км. Ремонтные работы проходили в 153 населенных пунктах", - написал Эмеев.

По его словам, после капитального ремонта более 100 улиц с гравийным покрытием переведены на асфальтобетонное или бетонное.

"При формировании бюджета Республики Дагестан на 2021 год на субсидирование ремонта муниципальной улично-дорожной сети было распределено 1 млрд 353 млн рублей", - добавил он.

Приоритетный проект "Мой Дагестан - мои дороги" реализуется в республике с 2019 года. В 2020 году на средства, полученные от транспортного налога в муниципалитетах и городах Дагестана, было отремонтировано 384 объекта, а в 2019 году - 184.