Российский рынок смартфонов вырос на почти 30% в 2021 году

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский рынок смартфонов вырос в 2021 году по сравнению с 2020 годом почти на 30%, достигнув 730 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании "М.Видео-Эльдорадо".

"По оценке "М.Видео-Эльдорадо", российский рынок смартфонов в 2021 году в деньгах показал рост примерно на 28%, достигнув рекордных 730 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Самые популярные производители смартфонов

Около половины всех продаж в натуральном выражении пришлось на смартфоны китайских брендов, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Самым популярным смартфоном среди россиян в 2021 году стал Xiaomi Redmi 9A, отмечается в документе.

В 2021 году Samsung и Apple укрепили свои позиции. В рейтинге наиболее популярных у россиян производителей лидером остается Samsung, за ним идет бренд Xiaomi, который за последние три года с пятого места поднялся на второе. Третью строчку заняла компания Apple, недавно запустившая новую линейку iPhone 13. Модели Apple прошлых лет, особенно iPhone 11, пользовались повышенным спросом, добавляется в материале.

Популярность дорогих моделей

В исследовании отметили повышенный интерес россиян к устройствам дороже 50 тыс. рублей. Продажи смартфонов данной ценовой категории в количественном выражении выросли на 70%, доля их продаж удвоилась за последние 2 года. Более 95% смартфонов дороже 50 тыс. рублей приходится на продажи Apple и Samsung, добавляется в исследовании.

Что касается технических характеристик, потребители чаще выбирают смартфоны со встроенной памятью более 128 Гб, оперативной - более 4 Гб, а также фронтальной камерой от 20 МП. У 88% устройств, продаваемых в России, есть биометрические датчики и диагональ экрана от 6 до 7 дюймов, 75% моделей оснащены аккумулятором от 4000 мА ч, у 70% есть NFС-чип, 17% девайсов поддерживают eSim, сообщил директор направления "Цифровая техника" Группы "М.Видео-Эльдорадо" Никита Тихвинский. Согласно результатам исследования, спрос на складные смартфоны вырос в 4 раза, а на поддерживающие 5G девайсы - почти в 19 раз, отмечают эксперты.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - ведущая российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды "М.Видео" и "Эльдорадо". По состоянию на 30 сентября 2021 года сеть насчитывает 563 магазина под брендом "М.Видео", 615 магазинов под брендом "Эльдорадо" в более чем 300 городах Российской Федерации.