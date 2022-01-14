Темпы жилищного строительства в Прикамье выросли на 40% по итогам 2021 года

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Порядка 1,4 млн кв. м жилья было введено в Пермском крае в 2021 году, что на 40% больше показателя прошлого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Дмитрий Махонин на полях Гайдаровского форума.

"Мы в 2021 году на 40% увеличили темпы стройки по сравнению с 2020 годом и приблизились к 1,4 млн кв. м жилья. Наша задача, опять же, за ближайшие годы выйти на 2 млн кв. м жилья, при этом регион еще три-четыре года назад строил только 1 млн "квадратов", - сказал Махонин.

Он отметил, что рост жилищного строительства идет на фоне удорожания строительных материалов.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.