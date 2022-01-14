{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

"Газпром" проведет плановый ремонт на "Валдай - Псков - Рига" с 17 января по 6 февраля

Дата начала и продолжительность проведения работ согласованы компанией с операторами смежных газотранспортных систем

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Газпром" проведет плановый ремонт на магистральном газопроводе "Валдай - Псков - Рига" с 17 января по 6 февраля для повышения надежности поставок, говорится в сообщении холдинга.

"С 17 января по 6 февраля 2022 г. на магистральном газопроводе "Валдай - Псков - Рига" будут проводиться плановые ремонтные работы", - сказано в сообщении.

Дата начала и продолжительность проведения работ согласованы "Газпромом" с операторами смежных газотранспортных систем, указали в компании.

Как следует из данных информационной платформы Seeburger, в ходе работ на трубопроводе будет произведена замена труб на участке 231,22 - 256,247 км газопровода.
 

Теги
РоссияГазпром
Франция не видит смысла в переговорах по ядерной программе Ирана без перспектив
Министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан выразил мнение, что нынешние переговоры в Вене продвигаются "чересчур медленно для достижения результата"
Читать полностью