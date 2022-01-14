В Забайкалье до 12 февраля продлили ограничения для бизнеса

ЧИТА, 14 января. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края продлило до 12 февраля ограничения, введенные для бизнеса из-за пандемии коронавируса. Такое решение связано с ростом заболеваемости в регионе после Нового года, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

"За две недели в Забайкальском крае рост заболеваемости COVID-19 составил 10%. По этой причине ограничения, введенные до 15 января, продлеваются до 12 февраля включительно. Время работы кафе и ресторанов - до 23:00. При проведении банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов разрешается работать до часу ночи при условии уведомления органов Роспотребнадзора не ранее чем за два календарных дня. При этом работать во время таких мероприятий должны штатные, вакцинированные сотрудники заведений. Вакцинированными должны быть и гости", - говорится в сообщении.

Кроме того, заполняемость заведений посетителями должна быть не более 70%, а в случае с несовершеннолетними - не более 50%. По-прежнему запрещена работа ночных клубов, кальянных, а также детских лагерей дневного пребывания. Репетиции творческих коллективов могут проходить лишь дистанционно. По-прежнему действует проверка QR-кодов о вакцинации на входах в торговые и развлекательные центры и в непродовольственных магазинах.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Забайкалье привиты более 595 тыс. человек, завершили вакцинацию свыше 555 тыс. жителей. Всего региональное правительство планирует привить не менее 80% взрослого населения, это около 633 тыс. человек.