В Калининграде аннулировали свидетельства о классификации гостиницы, отеля и двух хостелов

КАЛИНИНГРАД, 14 января. /ТАСС/. Отель, гостиница и два хостела лишены свидетельств о классификации из-за выявленных нарушений в Калининградской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба областного правительства.

"Такие решения приняты в отношении отеля "Гранд Сокольники", гостиницы "Вилла Тоскана" и двух хостелов - In like и "Этаж", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным министерства регионального контроля и надзора, свидетельства о классификации этих средств размещения выдали аккредитованные организации, которые зарегистрированы в других субъектах России. После обращений калининградского Минконтроля в Ростуризм, эти же организации аннулировали ранее выданные документы о классификации.

В случае с отелем "Вилла Тоскана" и хостелом In like аннулирование свидетельств о присвоении им категории "три звезды" произошло из-за нарушений собственниками средств размещения требований жилищного законодательства, а именно - запрета на размещения гостиниц в жилых помещениях.

Отель "Гранд Сокольники" и хостел "Этаж" лишились "трех звезд" в связи с прекращением деятельности по предоставлению гостиничных услуг. Как пояснили в областном министерстве, оба этих заведения фактически также были расположены в жилых домах.

С 2019 года по поручению губернатора области Антона Алиханова в регионе организуется системная работа по выявлению "серого" гостиничного бизнеса. В зону внимания проверяющих попадают случаи предоставления гостиничных услуг в индивидуальных жилых домах, деятельность объектов гостеприимства без классификации.