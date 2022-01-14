Власти Сербии снизили цену ПЦР-теста с 90$ до 60$

БЕЛГРАД, 14 января. /ТАСС/. Кризисный штаб при правительстве Сербии принял решение резко снизить цену тестирования на выявление коронавируса. Об этом в пятницу сообщил журналистам представитель штаба доктор Зоран Гойкович.

"Принято решение сократить стоимость тестирования, ПЦР-тест будет стоить 6 000 динаров вместо 9 000 (60$ вместо 90$), антигенный тест будет снижен с 3 500 динаров до 1 800 (с 35$ до 18$)", - заявил Гойкович.

Решение принято в ожидании резкого роста числа заразившихся коронавирусом в связи с приходом в страну штамма "омикрон". Зоран Гойкович предупредил, что в стране началась пятая волна коронавируса и призвал граждан и далее неукоснительно выполнять эпидемические меры. Доктор высказал сожаление, что уровень вакцинации в республике остановился на отметке 58,6% получивших первую дозу и больше не растет, какие бы меры ни принимались.

В четверг в Сербии было зафиксировано рекордное количество заболевших COVID-19 с начала эпидемии. По данным Института общественного здоровья страны, были подтверждены 13 753 новых случая заражения коронавирусом. Из-за резкого роста числа заболевших были отменены торжественные мероприятия, посвященные празднованию старого Нового года, в крупных городах страны: Белграде, Лесковаце, Нише и Чачаке.

23 декабря в Сербии был выявлен первый случай инфицирования омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. После этого суточное число заражений в стране стало резко возрастать. С начала эпидемии в семимиллионной Сербии заболели 1 412 588 человек, умерли 13 026 человек.