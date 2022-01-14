КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украина в 2021 году уменьшила потребление газа на 6,6%, до 26,8 млрд куб. м. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба компании "Оператор ГТС Украины".

"В 2021 году фактическое потребление природного газа составило 26,8 млрд куб. м - на 6,6% ниже, чем в 2020 году", - говорится в сообщении компании в Facebook.

Отмечается, что на нужды населения поступило 8,6 млрд куб. м газа, что почти на 5% больше, чем в 2020 году. Данный объем составляет 31,9% от общего потребления газа. Производители тепла потребили 6,3 млрд куб. м, сократив этот показатель на 24%, что составляет 23,5% от общего потребленного объема. Промышленность, бюджетные организации и другие небытовые потребители использовали 11,9 млрд куб. м газа, что почти на 3% меньше, чем в 2020 году. Это 44,6% от общего потребленного газа.

К началу отопительного сезона 2021-2022 годов в подземных газовых хранилищах Украины было накоплено 19 млрд куб. м газа. В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" заявляли, что такого запаса хватит для стабильного прохождения страной отопительного сезона даже при условии вероятных дополнительных потребностей тепловых электростанций, которые столкнулись с проблемой недостаточных запасов угля на складах. Запасы газа в украинских подземных хранилищах по состоянию на начало 2021 года составляли 23,5 млрд куб. м, что было рекордным за последние 10 лет показателем.