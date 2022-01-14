Эксперты: российский рынок ценных бумаг в ближайшее время будет под давлением геополитики

МОСКВА, 14 января. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Российский рынок акций в ближайшее время останется под давлением геополитики, а также санкционных угроз, и в моменте может опуститься к 3000 пунктам по индексу Мосбиржи, считают опрошенные ТАСС эксперты. Тем не менее, у рынка РФ остается достаточный потенциал - при позитивном раскладе событий к концу года рублевый индекс может достигнуть 4500 пунктов, добавили специалисты.

Ключевой фактор снижения российского рынка - геополитика. "Обвал на рынке произошел на фоне негативного, если судить по заявлениям замминистра МИД РФ Сергея Рябкова, завершения раунда переговоров между Россией и НАТО по гарантиям безопасности", - рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ капитал" Артем Тузов.

Вместе с тем санкционные угрозы со стороны США не добавляли оптимизма. "Заявленные санкции в отношении руководства России, госдолга, банковского сектора и "Северного потока - 2" имеют условием военное вторжение российских войск на территорию Украины. Тем не менее, пока возможность такого вторжения обсуждается только политически ангажированными западными СМИ и не имеет отношения к реальности. Поэтому введение этих санкций маловероятно. При этом, если эти санкции, под надуманным предлогом, будут введены, они больно ударят по экономике РФ", - подчеркнул Артем Тузов.

Многие инвесторы в сложившейся ситуации предпочли зафиксировать длинные позиции, снизив риски. Позитивные отчеты по прибыли компаний и дивиденды, в свою очередь, отошли на второй план. Индекс Мосбиржи в пятницу снижался к уровням 3500 пунктов, РТС - к 1450 пунктам.

Куда смотрит рынок

В ближайшей перспективе предпосылок к резкому отскоку пока не появляется, считают эксперты. "Наоборот, начала ухудшаться конъюнктура на ключевых западных площадках. В этой ситуации нет уверенности, что индекс Мосбиржи достиг локального дна", - считает начальник управления информационно-аналитического контента "БКС мир инвестиций" Василий Карпунин.

Текущее положение дел располагает к смещению фокуса на акции российских экспортеров, для которых слабость национальной валюты не столь критична. Акции нефтегазовой отрасли, угольщики и металлурги могут выглядеть сильнее электроэнергетики, потребительского и финансового секторов, также считает Карпунин.

Прогнозы

По оценкам "Финам", в ближайшем будущем вероятно снижение индекса Мосбиржи до 3200-3300 пунктов даже без санкций. "Новости о военных учениях с обеих сторон усиливают нервозность, и частично снижение также объясняется срабатыванием стоп-лоссов (автоматических заявок на продажу при снижении цен - прим. ТАСС) инвесторов, что еще сильнее тянет рынок вниз", - пояснила руководитель отдела анализа акций компании Наталья Малых. В "Универ капитале" при негативном сценарии не исключают дальнейшего падения индекса Мосбиржи к 3000 пунктам. Однако считают такой сценарий маловероятным.

Однако, если отбросить геополитику, то российский рынок акций выглядит привлекательно, добавил Василий Карпунин. "Стоимость барреля нефти в рублях на историческом максимуме, тонны алюминия и меди - тоже около рекордных отметок. Высокая форвардная дивидендная доходность располагает к положительной переоценке рынка на длинном горизонте при спокойном внешнем фоне", - добавил он.

Поддержку российским активам оказывает и рост корпоративной прибыли, а также приток розничных инвесторов на рынок. По оценкам "Финам", в позитивном сценарии индекс Мосбиржи может как минимум протестировать исторические пики и даже превзойти их.

В "Альфа-капитал" также сохраняют благоприятный прогноз. "Текущий новостной фон не выходит за рамки общего вектора развития событий. С учетом же текущих оценок российского рынка по мультипликаторам и ожидаемой дивидендной доходности, я думаю, сейчас может быть очень хороший момент для покупок", - предположил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Владимир Брагин.

Позитивно смотрят на рынок РФ и в "Универ капитале". "Скорее всего, на фоне жестких переговоров и риторики стороны к концу 2022 года придут к компромиссу. В этой связи можно ожидать повышенную волатильность как курса рубля к доллару, так и индекса Мосбиржи, с итоговым умеренным укреплением рубля к концу года к 70 рублям за доллар и ростом индекса Мосбиржи к уровню 4400 пунктов", - считает Артем Тузов.

В "Фридом финанс" на конец 2022 года прогнозируют 3500-4500 пунктов по индексу Мосбиржи и 72-82 руб. за доллар США и 82-94 руб. за евро.