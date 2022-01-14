Личным кабинетом налогоплательщика пользуются уже более 40 млн россиян

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Более 40 млн россиян стали пользователями личного кабинета налогоплательщика, сообщил глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, выступая на Гайдаровском форуме.

"Сейчас личным кабинетом налогоплательщика пользуются более 40 млн человек, которые оплатили 93% начисленных им имущественных налогов онлайн", - сказал он.

"Это полные изменения привычки по уплате налогов. Интересно, как можно для гражданина и налоговой полностью поменять реальность. Это существенные изменения не только временных и денежных, но и моральных затрат", - подчеркнул Егоров.

Кроме того, по его мнению, сама по себе цифровизация не является полным ответом на современные вызовы. "Если мы держим в голове принцип незаметности и комфортности, это можно сделать проще. Но для этого нужно выйти за пределы представления, что я отвечаю только за то, сколько налогов отражено в строчке декларации, а посмотреть, что следует изменить в среде, которая рождает данные, чтобы получилось более простое администрирование", - отметил Егоров.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.