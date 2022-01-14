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На Украине курс доллара впервые с апреля 2021 года достиг 28 гривен

Национальный банк Украины сообщил, что с 10 по 14 января продал на межбанковском валютном рынке $330 млн

КИЕВ, 14 января. /ТАСС/. Украинская гривна в пятницу на межбанковском валютном рынке подешевела на 15 копеек - до 28 гривен за $1. По данным агентства "Украинские новости", в последний раз такой обменный курс был зафиксирован в апреле 2021 года.

С начала текущего года курс гривны снизился на 2,38% - с 27,32 гривны за $1 до 28 гривен за $1. В 2021 году он укреплялся до 27,32 гривны за $1.

Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу сообщил, что с 10 по 14 января продал на межбанковском валютном рынке $330 млн. При этом регулятор валюту не покупал. Таким образом НБУ увеличил продажу валюты для поддержания курса гривны по сравнению с прошлой неделей ($100 млн) в 3,3 раза. На 17 января 2022 года официальный курс установлен на уровне 27,95 гривны за доллар.

В 2021 году НБУ купил на межбанковском рынке $3,7 млрд и продал $1,3 млрд.

НБУ неоднократно заявлял, что не прогнозирует и не таргетирует валютный курс, поскольку на Украине действует плавающее курсообразование. Центробанк проводит интервенции только для сглаживания чрезмерных колебаний.

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