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Энергетический кризис в Европе

Запасы газа в чешских хранилищах сократились до уровня ниже 50% от вместимости

Это сырье страна большей частью получает из России, сообщила официальный представитель компании RWE Gas Storage CZ Симона Гладикова

ПРАГА, 14 января. /ТАСС/. Запасы природного газа в подземных хранилищах Чехии сократились до уровня ниже 50% вместимости, предусмотренной их техническими возможностями. Это сырье страна большей частью получает из России. Об этом журналистам сообщила в пятницу официальный представитель крупнейшей в республике эксплуатационной компании подземных газохранилищ RWE Gas Storage CZ Симона Гладикова.

"Могу подтвердить, что заполняемость находящихся у нас в эксплуатации [подземных] газохранилищ в прошедшие дни понизилась под уровень ниже 50% от их вместимости", - отметила она.

В управлении RWE Gas Storage CZ находятся шесть подземных газохранилищ. Компания, как особо подчеркнула Гладикова, продолжает полностью обеспечивать газом своих клиентов - фирмы, оперирующие на национальном газовом рынке.

Теги
ЧехияРоссияЭнергетический кризис в Европе
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