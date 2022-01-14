Российский рынок акций закрылся падением индексов

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели продолжил активно снижаться на фоне сохраняющегося давления со стороны геополитики и ухудшения настроений на мировых площадках. По итогам дневной сессии рублевый индекс Мосбиржи снизился на 2,12%, до 3 569,98 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,05%, до 1 485,86 пункта.

Доллар на 20:32 мск вырос на 0,02%, до 76,28 рубля, евро снизился на 0,31%, до 87,02 рубля.

"Новый виток геополитических рисков вызван безрезультатными переговорами России и западных стран и последовавшим обменом резкими заявлениями. Общерыночный уход из рисковых активов вызван усилением "ястребиных" сигналов ФРС и серьезным ухудшением эпидемиологических рисков. Суточный прирост заболевших COVID-19 перешел с сотен тысяч новых случаев до 2-3,5 млн", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Наиболее существенное снижение сегодня продемонстрировали расписки Ozon (-10%), TCS Group (-7,7%) из-за выхода иностранных инвесторов из бумаг компаний ввиду геополитической напряженности, рассказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

Снижались и акции "Яндекса" (-6,3%), АФК "Система" (-4,5%), "Русала" (-4,2%), Московской биржи (-2,9%), ВТБ (-2,7%), "Полюса" (-2,6%). В то же время подорожали "префы" "Сургутнефтеназа" (+1,1%), бумаги "Норникеля" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "Русгидро" (+0,4%), также рассказал аналитик "Финам" Игорь Додонов.

Прогноз на 17 января

Дальнейшее развитие сценария панических продаж маловероятно, считает Александр Бахтин. "Краткосрочно ожидаем стабилизации. Более того, позитивные сигналы с геополитического фронта могут способствовать быстрому выкупу просадки. На будущей неделе помимо геополитики инвесторы будут следить за сигналами центробанков, развитием ситуации с пандемией, сырьевыми ценами, сезоном квартальных отчетов в США и ключевой экономической статистикой", - добавил эксперт.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", 17 января индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 3 590 - 3 700 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 75-76,5 рубля. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 3 565 - 3 675 пунктов, 75,90-76,90 рубля и 86,80-87,90 рубля соответственно.