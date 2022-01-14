СМИ: США не будут применять санкции к Ливану за использование сирийского трубопровода

БЕЙРУТ, 14 января. /ТАСС/. США заверили Ливан, что ему не следует опасаться санкций из-за планов использования сирийского трубопровода для поставок газа из Египта. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на канцелярию премьер-министра Ливана Наджиба Микати.

Отмечается, что американский посол в Бейруте Дороти Ши в пятницу вручила Микати письмо от Министерства финансов США, "чтобы ответить на некоторые опасения ливанских властей относительно региональных энергетических соглашений, которые США помогли заключить между Ливаном, Иорданией и Египтом".

В соответствии с планом, согласованным между Бейрутом, Каиром, Амманом и Дамаском в сентябре 2021 года, египетский газ будет поставляться в Ливан через Иорданию и Сирию. Это позволит увеличить производство электроэнергии в Ливане, который в настоящее время сталкивается с постоянными перебоями в электроснабжении из-за острой нехватки топлива. План предусматривает перекачку газа по трубопроводу, созданному около 20 лет назад, однако его реализация осложняется санкциями США в отношении сирийского правительства, что побудило ливанских чиновников попросить Вашингтон сделать исключение для Бейрута. Сирия со своей стороны заявляла, что готова к сотрудничеству с соседней страной.

Последние годы Ливан находится в глубоком экономическом кризисе. Из-за проблем с поставками мазута государственная электрокомпания периодически сокращает подачу света потребителям до двух-четырех часов в день, остальное время свет подается в дома граждан и учреждения электрогенераторами, которыми владеют частные компании. Кризисная ситуация усугубилась после решения Центробанка Ливана 12 августа 2021 года отменить государственные субсидии на горюче-смазочные материалы из-за сокращения валютных резервов, что вызвало волну уличных протестов и длинные очереди у автозаправочных станций. После этого рост цен на бензин и мазут составил около 70%.