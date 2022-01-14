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Гайдаровский форум
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Переговоры спецпредставителей РФ и США по климату пройдут в конце января

Спецпредставитель президента России по вопросам климата Руслан Эдельгериев отметил, что "на предстоящем Форуме ведущих экономик мира будут подниматься вопросы ограничения выбросов метана и добычи угля"

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Переговоры спецпредставителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева с американским коллегой Джоном Керри пройдут 27 января в рамках Форума ведущих экономик мира. Об этом Эдельгериев сообщил в пятницу ТАСС.

"У нас 27 января будет форум, на нем мы увидимся. А так мы в рабочем порядке файлами обмениваемся. По большей части, кстати, по его инициативе", - сказал Эдельгериев, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах со спецпредставителем президента США по изменению климата.

Как уточнил Эдельгериев, на предстоящем Форуме ведущих экономик мира будут подниматься вопросы ограничения выбросов метана и добычи угля. Форум пройдет по американской инициативе в онлайн-формате.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.
 

Теги
СШАРоссияКерри, ДжонЭдельгериев, Руслан Сайд-ХусайновичГайдаровский форум
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