Переговоры спецпредставителей РФ и США по климату пройдут в конце января

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Переговоры спецпредставителя президента России по вопросам климата Руслана Эдельгериева с американским коллегой Джоном Керри пройдут 27 января в рамках Форума ведущих экономик мира. Об этом Эдельгериев сообщил в пятницу ТАСС.

"У нас 27 января будет форум, на нем мы увидимся. А так мы в рабочем порядке файлами обмениваемся. По большей части, кстати, по его инициативе", - сказал Эдельгериев, отвечая на вопрос о предстоящих переговорах со спецпредставителем президента США по изменению климата.

Как уточнил Эдельгериев, на предстоящем Форуме ведущих экономик мира будут подниматься вопросы ограничения выбросов метана и добычи угля. Форум пройдет по американской инициативе в онлайн-формате.

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторами форума выступают Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.

