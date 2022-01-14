В Новгородской области бизнесмены получили в 2021 году льготные займы на 775 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Новгородские предприниматели в 2021 году получили льготные займы на общую сумму свыше 775 млн рублей. Об этом сообщило в пятницу правительство Новгородской области со ссылкой на Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства.

"Один из самых значимых результатов - предоставление бизнесу 382 льготных займов на сумму свыше 775 млн рублей. Средства на развитие своего дела получили предприниматели из всех 22 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Как отметили в фонде, в предыдущие несколько лет свыше 60% всех займов выдавались предпринимателям из Великого Новгорода. В 2021 году картина стала меняться. Предприниматели из муниципалитетов начали более активно развивать бизнес и обращаться в фонд за дополнительным финансированием, доля таких займов достигла 45%.

Как поясняет пресс-служба правительства региона, средства предприниматели брали на реализацию проектов в производственной сфере, розничной торговле, пассажиро- и грузоперевозках, строительстве. Минимальная ставка, по которой бизнес получал займы, 1% годовых.

"В 2021 году перечень финансовых продуктов фонда пополнился новыми программами. Например, выданы первые займы по "Студенческому стартапу". Также в конце осени появилась программа для плательщиков налога на профессиональный доход, и по ней уже выданы займы на общую сумму около 4 млн рублей. Мы корректируем программы в зависимости от потребностей бизнеса, общей экономической ситуации", - отметил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства регионального министерства инвестиционной политики Александр Черствов.

Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства работает при содействии регионального министерства инвестиционной политики и выдает займы, в том числе в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".