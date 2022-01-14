Прибыль Национальной нефтяной корпорации Ливии в 2021 году составила $21,6 млрд

КАИР, 14 января. /ТАСС/. Чистая прибыль ливийской Национальной нефтяной корпорации (ННК) в 2021 году составила $21,6 млрд. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ННК в пятницу.

Согласно заявлению, рекордный уровень финансовых показателей ННК был зафиксирован в ноябре и декабре благодаря стремительному росту цен на нефтепродукты во всем мире. Чистая прибыль за последние два месяца 2021 года составила $4,3 млрд. "В конце 2021 года цены на нефть достигли самого большого годового прироста с 2016 года, чему способствовало восстановление мировой экономики после стагнации, вызванной эпидемией коронавируса. Ожидается, что цены продолжат расти, если не изменятся фундаментальные основы рынка и не увеличатся глобальные инвестиции в добычу и переработку" - приводятся в заявлении слова председателя совета директоров ННК Мустафы Саналлы.

Пресс-служба ННК также сообщила, что общий объем добычи нефти в настоящее время достигает 1,045 млн. баррелей в день.