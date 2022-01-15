Путин поручил ускорить подключение сел к широкополосному интернету

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил принять меры, направленные на подключение интернета в сельской местности до 2024 года. Об этом говорится в опубликованном в субботу перечне поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего 17 декабря 2021 года съезда РСПП.

"Правительству Российской Федерации совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" принять дополнительные меры, направленные на ускоренное подключение до 2024 года к имеющимся узлам связи домохозяйств, находящихся в сельской местности, в целях их обеспечения широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - говорится в поручении.

Доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 марта, ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.

Также кабмину совместно с РСПП поручено обеспечить внесение в законодательство РФ о налогах и сборах изменений, предусматривающих возможность предоставлять плательщикам налога на прибыль организаций право на применение инвестиционного налогового вычета в сумме расходов на развитие образовательных организаций субъектов РФ, реализующих программы среднего профессионального образования. Срок исполнения установлен до 1 апреля.

Кроме этого, Путин поручил до 1 марта представить предложения по реализации мер дополнительной поддержки выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в России. До 1 мая кабмину совместно с РСПП поручено представить предложения по распространению на климатические проекты механизмов и мер государственной поддержки реализации инвестиционных проектов.

Также поручено представить предложения до 1 мая "по обеспечению возможности представления по принципу "одного окна" проектной документации для проведения ее государственной экспертизы, государственной экологической экспертизы и государственной историко-культурной экспертизы".