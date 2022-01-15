Пассажиропоток на поездах "Ласточка" в Ивановской области вырос почти на 13% в 2021 году

ТАСС, 15 января. Поездами "Ласточка" в Ивановской области за 2021 год воспользовались на 13% пассажиров больше, чем в 2020 году. Об этом в субботу губернатор региона Станислав Воскресенский сообщил на своей странице в Instagram.

"Почти 3 млн пассажиров перевезли "Ласточки" по маршруту Иваново - Москва - Иваново с начала запуска скоростного сообщения. В прошлом году пассажиропоток вырос почти на 13%", - написал он.

По данным пресс-службы Северной железной дороги, за 2021 год "Ласточки" перевезли более 811,8 тыс. пассажиров по маршруту Иваново - Москва - Иваново. Регулярное скоростное железнодорожное сообщение между городами было запущено в марте 2018 года. Сейчас по маршруту ежедневно курсирует четыре пары поездов: утренние, дневные, вечерние и ночные. До запуска "Ласточки" Иваново и столицу связывали только ночные поезда, которые следовали более семи часов. Сейчас время в пути составляет менее четырех часов.

"Ласточка" - скоростной электропоезд повышенной комфортности, разработанный германской компанией Siemens. Электропоезд может развивать скорость до 160 км/ч. На сегодняшний день "Ласточки" различных модификаций курсируют на маршрутах Москвы, Московской, Курской, Орловской, Калининградской и Псковской областей, Республики Карелия и Пермского края. При дальних перевозках они позволяют сокращать время в пути почти в два раза.