РФПИ подал заявку на одобрение вакцины для подростков "Спутник М" в Индии

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на одобрение российской вакцины от коронавируса "Спутник М" для подростков в регулирующий орган Индии. Фонд надеется, что процесс ее одобрения займет около двух месяцев, сообщается в субботу в Twitter российской вакцины "Спутник V" со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

"Мы считаем, что детская вакцина [против коронавируса] важна, и наша версия для детей под названием "Спутник М" будет доступна в Индии очень скоро. Мы подали заявку на одобрение регулирующему органу Индии, надеемся, что это вопрос двух месяцев", - сказал он в четверг в интервью телеканалу Би-би-си, фрагмент которого опубликован в Twitter вакцины "Спутник V".

Министерство здравоохранения России 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Ранее российский фонд прямых инвестиций сообщал, что готов предоставить вакцину "Спутник Лайт" и препарат "Спутник М" (для подростков) партнерам в Индии для борьбы с коронавирусом.