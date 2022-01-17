Всемирный экономический форум проведет онлайн-дискуссию с участием лидеров ряда стран

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Руководители Китая, Индии, Японии, Германии, Австралии и ряда других стран и международных организаций примут участие в организованной Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) с 17 по 21 января виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня". Она проводится вместо планировавшейся на эти даты в Давосе ежегодной встречи ВЭФ, которая из-за распространения в мире омикрон-штамма коронавируса перенесена на начало лета.

Дискуссия на тему "Положение в мире" посвящена актуальным проблемам современности. ВЭФ проведет в течение пяти дней "серию виртуальных пленарных заседаний", созвучных "цели ежегодных встреч [в Давосе] по ориентированию глобальных лидеров на императивы предстоящего года", пояснили организаторы. Участники "обсудят критически важные вызовы, с которыми сталкивается мир сегодня, и представят свои идеи о том, как их решать". В ВЭФ исходят из того, что пандемия усугубила "межпоколенческие, географические, политические и экономические разногласия" и сейчас "ощущается нехватка глобальных ответов" на мировые вызовы, поэтому "более чем когда-либо" следует искать решения сообща.

В программе намечены пленарные сессии на такие темы, как борьба с ковидом, технологическое сотрудничество, восстановление цепочек поставок, ускорение внедрения инноваций в сфере, касающейся климата. Со специальными обращениями к участникам дискуссии 17 января выступят председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, 18 января - премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и премьер-министр Японии Фумио Кисида, 19 января - канцлер Германии Олаф Шольц, 20 января - президент Индонезии Джоко Видодо и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, 21 января - премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо. В пленарных сессиях запланировано участие руководителей Всемирной организации здравоохранения, Всемирной торговой организации и Международного валютного фонда. ВЭФ будет вести трансляцию сессий на своем сайте и в соцсетях.

Согласно опубликованной ВЭФ программе виртуальной дискуссии "Давосская повестка дня", российских представителей среди выступающих нет.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит заседания с участием ведущих руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах деятельности. Членами ВЭФ являются около тысячи крупных компаний и организаций.