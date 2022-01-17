Российским школьникам расскажут о способах защиты от киберугроз на "Уроке цифры"

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Российским школьникам расскажут про существующие киберугрозы и способы защиты от них на образовательном проекте "Урок цифры", который при поддержке Минпросвещения состоится с 17 января по 6 февраля. Об этом сообщается на сайте министерства.

"С 17 января по 6 февраля при поддержке Минпросвещения России в школах пройдет новый этап всероссийского проекта "Урок цифры", посвященный исследованию кибератак", - говорится в сообщении.

Школьникам расскажут о том, какие сегодня проводятся исследования, посвященные киберугрозам, способах защиты от них, безопасном поведении в интернете и так далее.

Как указано на сайте проекта, ученики смогут попробовать себя в роли детектива и исследовать кибератаку на банк, которая основана на реальных событиях. Попутно школьникам расскажут про работу специалистов по информационной безопасности, а также почему стоит обновлять программное обеспечение на компьютере и быть внимательным к письмам в электронной почте, чтобы избежать хакерской атаки. Урок можно пройти самостоятельно, на сайте размещены посвященная теме видеолекция и специальные тренажеры. Для учителей представлены методические рекомендации по организации занятия.

"Урок цифры" стартовал в декабре 2018 года по инициативе Министерства просвещения, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика". Проект направлен на развитие цифровых компетенций.