Эксперты: "Зеленые" альтернативы обеспечивают до 25% ускорения темпов роста компаний

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Экологически эффективным компаниям, которые активно внедряют "зеленые" технологии, уже сейчас дешевле обходится привлечение финансирования, а альтернативы традиционным продуктам обеспечивают до 25% ускорения темпов роста. Об этом говорится в докладе Всемирного экономического форума и BCG "Как победить в гонке за углеродной нейтральностью: советы руководителям по достижению преимуществ".

"Зеленые" альтернативы традиционным продуктам обеспечивают до 25% ускорения темпов роста", - отмечается в докладе.

Также отмечается, что лидерам устойчивого развития привлекаемый капитал обходится в среднем на 100 базисных пункта (или 1%) дешевле, а включение в зеленую повестку способствует повышению маржи EBIT на 2-12% за счет снижения обязательств по "углеродному" налогу.

"Совокупный акционерный доход у лидеров устойчивого развития выше в среднем на 3% (по данным за 2016-2020 гг.)", - подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что изменения в области устойчивого развития происходят быстрее, чем большинство компаний осознают и бизнес, недооценивающий их влияние, рискует "серьезно ошибиться".

"Компании, недооценивающие темпы и масштабы подобных изменений, рискуют серьезно ошибиться в оценке того влияния, которое климатические изменения могут оказывать на бизнес-модели, продукцию и стоимость компаний", - приводятся в докладе слова управляющего директора и партнера Центра BCG по проблемам климата и устойчивого развития Патрика Херхольда.

Об углеродной нейтральности

Концепция углеродной нейтральности предполагает постепенный переход к снижению воздействия на окружающую среду и объема выбросов в атмосферу. Она предполагает следование принципам ESG (экологической, социальной ответственности и корпоративного управления).

Для России эта концепция относительно новая, на государственном уровне ее развитием занялись в 2021 году. При этом эти же принципы глубоко внедрены в бизнес-процессы стран Евросоюза, США и в Китае.