Грузовой поезд из Китая прибыл в КНДР впервые с 2020 года

ТОКИО, 17 января. /ТАСС/. Грузовой поезд из китайского города Даньдун впервые с 2020 года пересек в понедельник по мосту пограничную реку Ялуцзян (Амноккан) и прибыл в КНДР, которая из-за угрозы заражений коронавирусом ранее прекратила наземное сообщение с соседними странами. Железнодорожное движение по этой линии со вторника будет осуществляться ежедневно, сообщило агентство Киодо со ссылкой на китайские источники.

После закрытия сухопутных границ Пхеньян вел торговлю с КНР только по морю и в ограниченных размерах. На Китай приходится более 90% товарооборота КНДР. Прекращение железнодорожного сообщения поэтому наносило существенный ущерб экономике страны. Железнодорожная магистраль из города Даньдун - самая важная трасса наземной перевозки товаров между КНДР и Китаем.

За первые 11 месяцев 2021 года объем торговли между двумя странами сократился более чем на 10% по сравнению с показателем за тот же период предыдущего года. Он составил в денежном выражении примерно $267,2 млн, отмечает Киодо со ссылкой на статистику КНР.