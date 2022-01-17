Глава "Росгеологии" видит перспективу поиска нефтегазовых месторождений в Восточной Сибири

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Восточная Сибирь является перспективной территорией для поиска средних качественных месторождений нефти и газа, крупные нефтегазовые компании уже сосредотачивают внимание на этом регионе. Об этом заявил глава холдинга "Росгеология" Сергей Горьков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

По мнению Горькова, в Западной Сибири, где сейчас сосредоточены большие объемы добычи нефти и газа, не осталось новых месторождений, а есть только фланговые. "Восточная Сибирь, я считаю, наоборот, перспективна, в значительной степени на газ. Нефть менее выражена, но тем не менее тоже перспективна. И мое мнение - там не будет крупных месторождений, но средние качественные месторождения точно будут. И они есть, в общем-то. Они открываются", - сказал он.

Глава "Росгеологии" отметил, что внимание крупных нефтегазовых компаний уже сосредоточено на Восточной Сибири. "Да, это действительно более сложные сами по себе характеристики "ловушек", сложный разрез, это сложнее с точки зрения инфраструктуры. А замещать чем выпадающую добычу? Можем замещать Восточной Сибирью. И Арктикой", - добавил Горьков.

Ожидать открытий крупных месторождений не только в России, но и в мире, нельзя, считает Горьков. "Сама экономика, сами технологии извлечения позволили смотреть на месторождения иными глазами. Часть месторождений теми методами, которые раньше использовались, даже не обнаруживались. Я могу сказать, что эра крупнейших месторождений прошла, но еще много чего есть", - подчеркнул глава "Росгеологии".

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.