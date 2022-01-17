"Росгеология" изучает технологии закачки углекислого газа в пласты

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" изучает технологии захоронения углекислого газа в пластах, работает по этому вопросу с партнерами в нефтегазовой и металлургической отраслях. Об этом заявил глава холдинга Сергей Горьков в интервью ТАСС на полях Гайдаровского форума.

"Мы изучаем этот вопрос, это требует проведения целого разряда НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ - прим. ТАСС), потому что требуется узнать, как собирать газ и какие пласты на каких глубинах можно было бы использовать для закачивания. Предположительно, одна из таких технологий имеет право на жизнь, мы ее изучаем", - сказал он.

Горьков отметил, что есть рабочая группа, в рамках которой ведется работа с партнерами холдинга в нефтегазовой и металлургической отраслях. "Важна технология поиска таких типов пластов [куда можно закачивать углекислый газ], они должны отвечать определенным категориям. Вот на эти вопросы надо дать ответ: как их искать, как их определять, это геологическая задача. Общая технология нам понятна, но нужно провести пилотные испытания: как себя действительно при закачивании углекислый газ ведет. Это непростая задачка, но она технически решаема", - пояснил глава "Росгеологии".

Горьков допустил, что закачка углекислого газа в пласты может в перспективе стать одним из направлений бизнеса "Росгеологии". "Но для этого сначала нужно создать продукт. Пока мы в стадии разработки этого продукта. Действительно, технология интересная. И мы ее отрабатываем", - заметил он.

"Росгеология" - российский многопрофильный геологический холдинг, осуществляющий полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой. 100% акций "Росгеологии" находятся в собственности государства.

О форуме

Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая конференция в области экономики, которая проводится с 2010 года. Организаторы форума - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР). ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.