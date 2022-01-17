Провинции Хайнань отвели ключевую роль в хранении генетических материалов растений в Китае

ХАЙКОУ /Китай/, 17 января. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань будет играть в КНР ключевую роль в сохранении генетических материалов растений. Об этом сообщила Китайская академия тропических сельскохозяйственных наук.

"Мы продолжим создавать базу по сохранению генетических материалов, ключевую роль в этом будет играть Хайнань", - приводит газета "Хайнань жибао" выдержки из официального заявления, которое было сделано на заседании организации, посвященном задачам на 2022 год.

В нем уточняется, что академия располагает богатой коллекцией протоплазмы проростков, насчитывающей более чем 50 тыс. образцов. Ожидается, что благодаря ей остров станет "глобальным центром семеноводства" и будет "эффективно содействовать поддержанию высокого предложения на рынке сельскохозяйственной продукции Китая".

Научная организация проинформировала, что на территории КНР ей принадлежит уже несколько крупных хранилищ для генетических материалов. Академия также создала ряд питомников для выращивания всевозможных растений, 18 из этих объектов находятся на Хайнане. Кроме того, как отмечается, провинция располагает развитыми технологиями для инкубации и разведения домашних животных.

Важные селекционные проекты

Хайнань играет ключевую роль в китайской программе семеноводства. Селекционные проекты, осуществляемые на территории провинции, ежегодно привлекают внимание нескольких сотен научно-исследовательских организаций, ведущих вузов и предприятий. В них участвуют тысячи специалистов из разных регионов Китая, а также из других стран. С этими разработками была тесно связана судьба ведущего китайского селекционера, "отца гибридного риса" Юань Лунпина (1930-2021 годы), который в течение последних более чем 50 лет регулярно туда приезжал зимой.

Согласно планам правительства КНР, на острове в ближайшие годы должен быть создан передовой научно-производственный комплекс, способный стимулировать интенсивное развитие сельского хозяйства всей страны. Предполагается, что благодаря ему власти смогут существенно усилить национальную продовольственную безопасность.