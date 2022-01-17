Строительство новых дорог в Шерегеше отложили на один год из-за проблем с финансированием

КЕМЕРОВО, 17 января. /ТАСС/. Строительство трех автомобильных дорог и пожарной части в горнолыжном комплексе Шерегеш в Кузбассе, включенное на 2021 год программу развития региона, перенесли на один год из-за сложностей с выделением средств и их освоением в зимний период. Об этом ТАСС в понедельник сообщил заместитель председателя правительства региона Сергей Алексеев.

Согласно программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, которую в марте прошлого года утвердил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в 2021 году на популярном горнолыжном курорте должны были построить пожарно-спасательное депо стоимостью 70 млн рублей, дорогу в сторону спортивно-туристического комплекса за 202 млн рублей, автомобильный проезд между двумя горнолыжными секторами А и Б, оцененный в 110 млн рублей. Также должно было начаться рассчитанное на два года строительство объездной дороги от поселка Шерегеш до горы Мустаг стоимостью 286 млн рублей. Эти проекты в данный момент не реализованы. Большая часть средств на данные объекты выделяется из федерального бюджета.

"Мы направили все [предложения], что касаются новых сроков [строительства], в Минэкономразвития РФ и правительство РФ, они перенесены на 2022 год по объективным причинам, потому что средства в 2021 году к строительному сезону нам не поступили. Мы сделали со своей стороны все проекты", - сказал Алексеев.

Собеседник агентства пояснил, что работы планируют начать в конце апреля - начале мая 2022 года, как только позволит погода. Из-за климатических особенностей Сибири в межсезонье и зимой строить дороги невозможно.

Шерегеш - один из самых популярных горнолыжных курортов в Сибири. В зимнем сезоне 2020-2021 годов здесь отдохнули свыше 2 млн человек со всей страны. За новогодние праздники этого года в Шерегеше отдохнули более 186 тыс. туристов. Развитие кузбасского горнолыжного курорта поддержано правительством РФ. До 2024 года региону будет выделено 3,2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.