СМИ: Вьетнам намерен восстановить авиасообщение с Россией, Британией, Францией и ФРГ

ХАНОЙ, 17 января. /ТАСС/. Авиационные власти Вьетнама решают вопросы, связанные с возобновлением приостановленных из-за пандемии авиарейсов в Великобританию, Германию, Россию и Францию. Об этом сообщило в понедельник интернет-издание Bao Moi со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама.

По информации портала, ведомство ведет переговоры с авиационными властями некоторых стран, в том числе Великобритании, Германии, России и Франции.

В соответствии с решением правительства, Вьетнам с 1 января 2022 года начал постепенное восстановление регулярного авиасообщения с другими странами, прерванного в марте. На начальном этапе возобновились регулярные коммерческие перелеты между Вьетнамом и странами с высоким уровнем пандемической безопасности и высоким уровнем вакцинации местного населения. В их числе Камбоджа, Китай, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд и Япония. Только в первую неделю года были восстановлены 16 регулярных международных авиарейсов вьетнамских авиакомпаний.

С марта границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства иностранных граждан. Сейчас въехать в республику могут лишь иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры, специалисты высокотехнологичных сфер и члены их семей.