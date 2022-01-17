"Газпром" не планирует с 17 по 21 января продажу газа на электронной торговой площадке

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. "Газпром экспорт" не возобновляет продажи газа в Европу на своей электронной торговой платформе (ЭТП) и вновь не запланировал торговых сессий с 17 по 21 января. Это следует из календаря торгов, который размещен на сайте компании.

Таким образом, последние торговые сессии на ЭТП "Газпрома" были проведены более двух месяцев назад.

Как следует из данных "Газпром экспорта", последние сделки на ЭТП были заключены еще раньше - три месяца назад, 13 октября 2021 года, и с тех пор данные о продажах газа на площадке отсутствуют.

Заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова говорила ранее, что компания не может дать ориентиры по срокам и объемам выставления дополнительных объемов газа на своей ЭТП. По состоянию на сентябрь 2021 года, на ней через форвардные инструменты было реализовано около 7,4 млрд куб. м газа с поставкой в 2021 году.

ЭТП "Газпром экспорта" предназначена для реализации физических объемов природного газа европейским потребителям в дополнение к поставкам по действующим среднесрочным и долгосрочным контрактам. Продажи газа через ЭТП начались в конце сентября 2018 года. В 2020 году на площадке реализовано около 27 млрд куб. м газа.