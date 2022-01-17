Акции российских банков снижаются до 7%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Акции российских банков в начале недели продолжили активно снижаться от 1,34% до 6,9% на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и ухудшения настроений на мировых площадках, свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Обыкновенные акции Сбербанка падали на 2,46%, до 254,51 рубля, а префы - на 2,71%, до 245,91 рубля, бумаги TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", дешевеют на 6,9%, до 5 129,8 рубля, а бумаги ВТБ - на 1,34%, до 0,045985 рубля, свидетельствуют данные на 12:23 мск.

Бумаги дешевеют вследствие выхода из них иностранных инвесторов из-за роста геополитической напряженности, ранее пояснил ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, позитивные сигналы с геополитического фронта могут способствовать быстрому выкупу просадки. "Помимо геополитики, инвесторы будут следить за сигналами центробанков, развитием ситуации с пандемией, сырьевыми ценами, сезоном квартальных отчетов в США и ключевой экономической статистикой", - отметил он.