Власти Астраханской области намерены передать часть дорог в федеральную собственность

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Ряд автомобильных дорог в Астраханской области, имеющих стратегическое значение, власти региона намерены передать в федеральную собственность. Об этом в понедельник в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор области Игорь Бабушкин.

"Мы намерены стратегические дороги, такие, как подход к порту Оля, подход по направлению к границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек и по направлению Астрахань - Волгоград, передать в федеральную собственность для того, чтобы они обслуживались Федеральным дорожным агентством. Для нас это очень важно", - сказал глава региона.

Говоря о ситуации в дорожной отрасли, губернатор напомнил, что возобновлено строительство восточного обхода вокруг Астрахани. "Это строительство было начато, но в 2008 году - ввиду отсутствия финансирования - было прекращено. Мы актуализировали проект, прошли экспертизу, получили финансирование от министерства транспорта, сегодня мы начали работать", - сказал Бабушкин.

Губернатор отметил, что протяженность еще одного обхода Астрахани - северного - составит порядка 20 километров. "Здесь обход небольшой, он не завершен строительством. Мы над ним сейчас начали работать. За 2023-2024 годы, полагаю, мы эту работу выполним", - добавил Бабушкин.

Среди проблем отрасли губернатор назвал состояние мостов. "Большое количество мостовых сооружений - 313, 160 из них находятся в аварийном и предаварийном состоянии, - сказал Бабушкин. - Несмотря на сложности, связанные с COVID-19 и формированием бюджета, мы нашли возможность для подготовки проектов. По 15 проектам прошли экспертизу и сегодня получили финансирование. <…> Еще по 42 сегодня проекты готовы, проходят экспертизу. Мы рассчитываем тоже получить финансирование для того, чтобы эту работу начать".