Комитет Госдумы одобрил изменения в налогообложении по стандартизации оборонной продукции

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий изменения в порядке налогообложения расходов по стандартизации оборонной продукции. Документ, инициированный правительством РФ, вносит поправки в Налоговый кодекс РФ.

Законопроект предусматривает включение расходов по стандартизации оборонной продукции в перечень расходов, связанных с производством и реализацией. Такое изменение предполагает уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль.

Принятие законопроекта окажет стимулирующее воздействие на разработчиков документов по стандартизации, включенных в годовые планы работ по стандартизации военной продукции, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны или - по согласованию с таким органом - госкорпорацией "Росатом". Это, в свою очередь, поспособствует ускорению процесса обновления фонда документов по стандартизации оборонной продукции, указывают в правительстве.