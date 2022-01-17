Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении применения ККТ на розничных рынках

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предусматривающий расширение оснований для применения контрольно-кассовой техники (ККТ) на розничных рынках, а также усиление контроля за соблюдением кассовой дисциплины на таких рынках.

Госдума рассмотрит инициированный правительством РФ законопроект на заседании 20 января.

Законопроектом, в частности, предполагается сокращение перечня видов деятельности, при которых на розничных рынках не требуется применение ККТ. При этом возможность неприменения ККТ сохраняется за организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими единый сельхозналог (ЕСХН), при розничной купле-продаже на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах с торговых мест, общая площадь которых, включая места для хранения товаров, не превышает 15 квадратных метров.

Компании, управляющие рынками, смогут проверять факт регистрации (перерегистрации) ККТ через сайт Федеральной налоговой службы России. Они будут обязаны ежемесячно до начала работы рынка проверять факт наличия зарегистрированной (перерегистрированной) ККТ. В случае ее отсутствия управляющие компании должны будут уведомить лицо, с которым заключен договор на предоставление торгового места, о необходимости устранения выявленного нарушения, в случае же неустранения в течение 15 рабочих дней такого нарушения - отказывать в предоставлении торгового места. Для организаций или индивидуальных предпринимателей, имеющих право не применять ККТ, такое право предлагается сохранить до 1 апреля 2022 года, а требование указывать на кассовом чеке наименования товара и его количество применять к ним с 1 января 2024 года.

Одновременно предлагается сохранить право осуществлять расчеты на территории розничного рынка без применения ККТ сельскохозяйственным потребительским кооперативам до 1 января 2023 г.

В случае принятия документ вступит в силу 1 февраля 2022 года. Принятие законопроекта позволит усилить механизм контроля отношений в сфере торговли на розничных рынках, говорится в пояснительной записке.