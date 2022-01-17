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В Кабардино-Балкарии в 2022 году приведут в порядок почти 100 км дорог

Большую часть из них отремонтируют по нацпроекту "Безопасные качественные дороги"

НАЛЬЧИК, 17 января. /ТАСС/. Специалисты планируют привести в нормативное состояние почти 100 км автомобильных дорог в Кабардино-Балкарии в текущем году, большую часть из них - по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики.

"В соответствии с программой дорожных работ в 2022 году запланировано приведение в нормативное состояние 98,61 км автомобильных дорог общего пользования регионального значения. По проекту "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Безопасные качественные дороги" запланированы работы на 91,5 км региональных автодорог, и еще на 7,1 км - в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - рассказали в министерстве.

При этом отмечается, что за счет предоставления субсидий из республиканского бюджета в 2022 году приведут в порядок 21,6 км автомобильных дорог общего пользования, в том числе более 7 км в границах Нальчикской городской агломерации.

В министерстве подчеркнули, что в 2021 году удалось привлечь 1,34 млрд рублей дополнительных федеральных средств, что позволило дополнительно привести в нормативное состояние свыше 70 км автомобильных дорог республиканского и местного значения.

"В 2022 году Минтрансом КБР будет продолжена работа в данном направлении, что позволяет надеяться на превышение базовых показателей. И первые результаты в этом направлении уже есть: республиканскому бюджету КБР на 2022 год предоставлен иной межбюджетный трансферт в размере 177 млн рублей в рамках федерального проекта "Содействие развитию региональной и местной сети", что позволит привести в нормативное состояние не менее 7 км автодорог, и субсидия в размере 230 млн рублей на реализацию мероприятий нацпроекта "Безопасные качественные дороги", - прокомментировали в Минтрансе региона.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

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