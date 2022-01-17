Дума планирует до конца января принять закон об индексации пенсий на 8,6%

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Госдума намерена до конца января рассмотреть во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на индексацию пенсий на 8,6%. Об этом в понедельник сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, рассказывая об основных планах депутатов на весеннюю сессию.

"Нам до конца января нужно принять очень важный законопроект, в котором ко второму чтению поправками предлагается провести индексацию пенсий в 2022 году на 8,6%, то есть выше инфляции", - приводит слова Жукова пресс-служба фракции "Единая Россия".

Он также отметил, что депутаты намерены в ходе весенней сессии рассмотреть законопроект о единой системе публичной власти, направленный на совершенствование организации местного самоуправления, внесенный в развитие положений Конституции РФ. Кроме того, по словам Жукова, депутаты в весеннюю сессию также намерены рассмотреть законопроект "О гражданстве в Российской Федерации", который внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин в декабре. Ранее профильный комитет Госдумы по делам СНГ уже сообщал, что депутаты планируют рассмотреть инициативу в феврале.

"Предстоит большая работа над экологической повесткой. В весеннюю сессию необходимо принять изменения в законодательство, предусматривающие оснащение системами автоматического контроля выбросов загрязняющих веществ стационарных источников выбросов в городских поселениях и округах, где проводится эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ. А также принять в феврале законопроект по проведению эксперимента по достижению углеродной нейтральности на Сахалине", - подчеркнул Жуков.

По его словам, весенняя сессия Госдумы традиционно длиннее осенней, поэтому "работы предстоит много". "Как только президент страны огласит новое послание [Федеральному собранию], в кратчайшие сроки мы подготовим план его законодательного обеспечения и приступим к его выполнению. Поэтому, безусловно, повестка Думы будет существенно дополнена", - подчеркнул Жуков.