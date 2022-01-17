Utair запустит прямые рейсы из Нижневартовска в Краснодар с 31 мая

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 января. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 31 мая начнет выполнять прямые рейсы из Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) в Краснодар. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

По данным на сайте аэропорта Нижневартовск, в настоящее время прямых рейсов в Краснодар из Нижневартовска нет.

"Авиакомпания Utair открыла продажу билетов на рейсы из Нижневартовска в Краснодар. Запуск полетов на этом направлении произойдет 31 мая", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, выполнять прямые рейсы в Краснодар авиакомпания намерена по 23 сентября по вторникам и пятницам. Вылет из Нижневартовска запланирован на 18:05 местного времени. В пути пассажирам предстоит провести 4 часа 25 минут. Прибытие в Краснодар в 20:30. "На данный момент на сайте авиакомпании минимальная стоимость билета (без багажа, невозвратный тариф туда-обратно) составляет 24 670 рублей", - добавили в пресс-службе.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест", Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область.