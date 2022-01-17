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Путин поручил проанализировать состояние автодорог, ведущих к медучреждениям

Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 апреля

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил проанализировать состояние автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, ведущих к медицинским учреждениям и подготовить предложения по развитию сети таких дорог. Об этом сообщается в понедельник на сайте Кремля.

"Проанализировать состояние автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения с точки зрения решения задач по повышению доступности для населения медицинских организаций и их структурных подразделений, оказывающих медицинскую помощь, и при необходимости подготовить предложения о дополнительных мерах, направленных на развитие сети таких дорог", - говорится в сообщении.

Поручение дано правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 10 апреля 2022 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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