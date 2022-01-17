Аксенов сообщил, что Крым и Сирия нашли инструменты для оплаты поставок товаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) и российского Крыма в рамках сотрудничества преодолели санкционные режимы стран Запада и нашли инструменты для оплаты поставок товаров, сообщил в понедельник на встрече с делегацией Сирии глава Крыма Сергей Аксенов.

Делегация представителей экономического блока правительства Сирии прибыла в понедельник в Симферополь, где планируется первое заседание совместной российско-сирийской рабочей группы.

"Все тенденции в оплатах мы уже прошли, преодолели, инструменты нашли. По санкционному режиму, по преодолению, тоже нашли все инструменты. Слова благодарности персонально господину министру", - сказал Аксенов.

Министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самер Аль-Халиль отметил, что "предстоит большая работа, чтобы наметить основные направления взаимодействия не только торгово-экономического комплекса, но и, к примеру, туризма, культуры и так далее". "Мы настроены очень позитивно на сотрудничество с Республикой Крым и сделаем все, что от нас зависит, приложим максимум усилий, чтобы достигнуть наиболее позитивных результатов", - сказал Аль-Халиль.

Стороны также выразили готовность к сотрудничеству между парламентами ближневосточной страны и российского региона. "Готовы к сотрудничеству в рамках парламента. С удовольствием вас принимаем в Крыму и рады будем дальнейшему сотрудничеству и общению", - сказал на встрече председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. Аль-Халиль ответил, что Сирия готова развивать межпарламентское сотрудничество с российским регионом.

В конце августа 2019 года в ходе визита в Дамаск представителями Крыма в составе российской делегации было подписано соглашение с Министерством экономики и внешней торговли Сирии о торгово-экономическом сотрудничестве между рядом российских и сирийских предприятий, в частности о поставках из РФ в Сирию злаковых культур, а в Россию - фруктов, орехов, масла и воска.